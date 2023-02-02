С 1 февраля максимальная скорость для самокатов утверждена не более 25 км/ч

Утвержденный Росстандартом ГОСТ норматив скорости для электросамокатов, моноколес и гироскутеров вступил в силу 1 февраля 2023 года. Теперь максимальная скорость для электронных средств индивидуальной мобильности составляет 25 км/ч.

Возле парков и скверов они должны двигаться со скоростью не более 8 км/ч.

Также эти средства передвижения должны оснащаться устойчивыми к механическим повреждениям и возгоранию аккумуляторами, фарой и задним фонарем. Это не является обязательным для производителя, но при выполнении этих требований он сможет указать, что его продукция соответствует стандарту.

Правила по скорости передвижения ужесточены для безопасности — с момента распространения электросамокатов постоянно происходят аварии с их участием.