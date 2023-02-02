Глава Башкирии Радий Хабиров обновил состав общественного совета по развитию экспорта

Глава Башкирии Радий Хабиров издал указ об внесении изменений в составе общественного совета по развитию экспорта, выяснило информагентство «Башинформ». Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Согласно новой редакции документа в состав общественного совета по развитию экспорта при Главе РБ вошёл министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов, а также директор департамента экономического развития правительства республики Екатерина Кликунова и председатель совета башкирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».