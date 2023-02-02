Башкирия вошла в число самых безопасных регионов страны по итогам года

По окончательным итогам 2022 года, опубликованным на сайте официальной статистики Генпрокуратуры РФ, в республике совершили 50 751 или 12,7 преступлений в расчете на 1000 человек населения, это ниже среднего показателя по стране – 13,87 преступлений. Если считать от самых криминальных к самым спокойным регионам, мы находимся на 49 месте, это вторая половина списка. Новые регионы страны в рейтинге не учитывались. В самых криминогенных регионах страны - Амурской области и Алтайском крае на 1000 жителей происходит около 21 преступления – на 40% больше, чем в Башкирии.

С 2015 года количество преступлений в республике ежегодно сокращается. Ранее правоохранители фиксировали более 57 тысяч преступлений, то есть за последние четыре года их количество сократилось на 11,6%

Показатель на 1000 человек считается наиболее корректным, так как учитывает общее количество населения. Если в деревне проживает 500 человек и было совершенно 10 преступлений, то криминогенная обстановка в деревне хуже, чем в миллионном городе, где было совершено 10 000 преступлений.