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Вчера, 15:53

«Башинформ» стал лидером цитируемости за 2022 год

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В рейтинге «Медиалогии» за 2022 год информационное агентство «Башинформ» признано самым цитируемым средством массовой информации Башкортостана.

Индекс цитируемости «Башинформа» достиг уровня 435,77. На втором месте Mkset.ru с показателем 313,12, на третьей строчке рейтинга интернет-портал Gorobzor.ru с индексом 184,38, на четвертом месте БСТ - 154,18.

Ранее информагентство было признано самым цитируемым СМИ по итогам 2021 года.

Напомним, Медиалогия —  российская компания-разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей в режиме реального времени. Ее аналитика позволяет наиболее объективно оценивать охват аудитории, востребованность и общую эффективность работы средств массовой информации. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 81 тысячи наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы и взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер, поясняется в исследовании.

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