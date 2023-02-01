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Вчера, 17:31

Жители одного из сел Башкирии ограничили продажу алкоголя по пятницам

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В селе Кандрыкуль Туймазинского района отныне по пятницам не продается алкоголь. Такое решение приняли местные жители и предприниматели, которым принадлежат магазины. Уже начиная с 19 декабря прошлого года в течение суток во всех трех магазинах населенного пункта нет возможности купить горячительные напитки.

Сельчане с подачи активистов давно придерживаются здорового образа жизни. Вместе проводят спортивные состязания, культурные мероприятия, субботники, отмечают без алкоголя праздники. К слову, в прошлом году жители Кандрыкуля принимали участие в республиканском конкурсе «Трезвое село» и стали финалистами.

«Пятница днем, свободным от продажи алкоголя, выбрана не случайно. Для мусульман этот день считается священным. Хочется отметить, что пропаганда здорового образа жизни дает результаты. В этом году уже очень заметно уменьшилось потребление спиртного. Даже продавцы магазинов говорят, что спрос на алкоголь упал, покупают реже. Думаю, мы не зря стараемся. Постепенно все население переходит на трезвый образ жизни», - рассказала агентству «Башинформ» культорганизатор села Кандрыкуль Гульшат Гильманова. 

Автор:Ляйсан Закирова
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