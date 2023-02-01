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Сегодня, 07:15

Жители Башкирии смогут увидеть зеленую комету

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

1 февраля жители нашей страны, в том числе и Башкирии, смогут увидеть яркую комету в ночном небе. В этот день в 20.54 по московскому времени на минимальном расстоянии к Земле подойдет так называемая зеленая комета. Астрономы открыли ее в марте прошлого года, сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные Московского планетария.

Она будет двигаться прямо между «ковшом» Большой Медведицы и Полярной звездой, и при отсутствии городской засветки комету, диаметром около километра, можно будет увидеть даже невооруженным глазом.

Сегодня зеленую комету и Землю будет разделять 42 миллиона километров — по космическим меркам это «скромное» расстояние. Видна будет не только сама комета, но и ее газовый желтый хвост, он может достигнуть размеров «ковша» Большой Медведицы.

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