Жители Башкирии смогут увидеть зеленую комету

1 февраля жители нашей страны, в том числе и Башкирии, смогут увидеть яркую комету в ночном небе. В этот день в 20.54 по московскому времени на минимальном расстоянии к Земле подойдет так называемая зеленая комета. Астрономы открыли ее в марте прошлого года, сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные Московского планетария.

Она будет двигаться прямо между «ковшом» Большой Медведицы и Полярной звездой, и при отсутствии городской засветки комету, диаметром около километра, можно будет увидеть даже невооруженным глазом.

Сегодня зеленую комету и Землю будет разделять 42 миллиона километров — по космическим меркам это «скромное» расстояние. Видна будет не только сама комета, но и ее газовый желтый хвост, он может достигнуть размеров «ковша» Большой Медведицы.