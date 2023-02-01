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Вчера, 18:40

В Уфе коммунальные службы приступили к демонтажу ледовых городков

Михаил Замурагин
Фото:Михаил Замурагин

В Уфе коммунальные службы приступили к демонтажу ледовых городков. Рабочие демонтируют ледовые сооружения, фигуры, ограждения.

Глава Калининского района Уфы Михаил Замурагин в своём телеграм-канале обратился к горожанам. Он поблагодарил их за активное участие в праздничных мероприятиях и  бережное отношение к ледовым городкам.

Ранее информагентство «Башинформ» сообщало, о том, что в столице Башкирии было обустроено десять основных ледовых городков, две столичные ёлки (на площадях имени Ленина и перед конгресс-холлом «Торатау») и восемь в районах Уфы. 

Автор:Эдуард Кускарбеков
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