В Уфе коммунальные службы приступили к демонтажу ледовых городков. Рабочие демонтируют ледовые сооружения, фигуры, ограждения.

Глава Калининского района Уфы Михаил Замурагин в своём телеграм-канале обратился к горожанам. Он поблагодарил их за активное участие в праздничных мероприятиях и бережное отношение к ледовым городкам.

Ранее информагентство «Башинформ» сообщало, о том, что в столице Башкирии было обустроено десять основных ледовых городков, две столичные ёлки (на площадях имени Ленина и перед конгресс-холлом «Торатау») и восемь в районах Уфы.