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Вчера, 21:00

В Башкирии в красную зону по заболеваемости гриппом и ОРИ попали четыре района и два города

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

В Башкирии поднялся уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппом. В красной зоне по заболеваемости гриппом и ОРИ — Хайбуллинский, Куюргазинский, Гафурийский, Учалинский районы, города Октябрьский и Кумертау. Об этом информагентству «Башинформ» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ведомство подвело итоги недельного мониторинга. Выяснилось, что уровень заболевания ОРИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей вырос на 1,6%. За четвёртую неделю года в Башкирии зарегистрировано 95 случаев лабораторно подтверждённого гриппа.

Также на четвёртой неделе наблюдаются рост заболеваний среди детей и подростков. Так в возрастной группе  детей от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет уровень прироста составил +13,7% и +22,6% соответственно.

В надзорном ведомстве отметили, что родителям необходимо быть внимательными к здоровью детей, в школы  отправлять только здорового ребёнка.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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