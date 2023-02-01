В Башкирии в ближайшие три дня похолодает до -25 градусов

По данным синоптиков, сегодня днем, 1 февраля, существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит -3, -8 градусов, по югу до -13.

В четверг, 2 февраля, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -13, -18 градусов, при прояснениях -20, -25, днём -5, -10, местами до -15.

В пятницу, 3 февраля, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -16, при прояснениях -18, -23, днем -3, -8, местами до -13 градусов.