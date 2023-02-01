В Башкирии стали известны итоги соцопроса среди специалистов МЧС республики

В Башкирии стали известны итоги социологического опроса среди специалистов МЧС РФ по региону, организованного Центром управления республикой совместно с ведомством. Его результаты озвучили в эфире передачи «Салям» из ЦУР.

Согласно исследованию, подавляющее большинство респондентов (78%) довольны выбранной профессией, отметив, что их деятельность приносит реальную пользу жителям. Другим немаловажным фактором являются хорошие отношения с коллективом — так считают 47% опрошенных.

«Пожарные, врываясь в горящий дом, должны чувствовать помощь и поддержку, быть в одной „связке“. Ведь от слаженности действий зависит время реагирования, здесь каждая секунда на счету — если такой слаженности не будет, то могут погибнуть люди», — отметил в эфире замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Башкирии Петр Ильин.

Плюсы и минусы своей специальности указал 21% участников опроса и лишь 1% относится к службе негативно.

Среди актуальных проблем 49% спасателей указали изношенность пожарной техники, 44% — нехватку спецодежды для пожарных и 37% — недостаток пожарно-технического вооружения. Также есть потребность в боевой пожарной одежде (67%), термостойком белье (65%), средствах защиты рук (56%) и термостойких зимних подшлемниках (35%).

«Наши сотрудники и работники обеспечиваются всем необходимым — обувью, касками, карабинами, топорами и другим снаряжением. Если говорить про нехватку, то в первую очередь износу подвергается боевое обмундирование, у которого есть определенный срок эксплуатации. Конечно, важно и бережное обращение — ту же боевку надо периодически стирать, т. к. в очаге возгорания она впитывает в себя очень много токсичных и химических веществ, ускоряющих износ. В целом боевая одежда достаточно износостойкая и крепкая, но тоже может повредиться от острых предметов. Разумеется, в первую очередь важно защитить здоровье и жизнь самого пожарного, поэтому в таких случаях мы, естественно, ее заменим», — подчеркнул Петр Ильин.

Гость студии добавил, что результаты соцопроса будут направлены в МЧС России для пересмотра нормативного срока эксплуатации и создания резерва.