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Вчера, 20:21

В Башкирии к 1 февраля произошло 513 пожаров, в которых погибли 39 человек

госкомитет РБ по ЧС
Фото:госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии на 1 февраля 2023 года произошло 513 пожаров, в которых погибли 39 человек. Об этом сообщили информагентству «Башинформ» в главном управлении МЧС по республике. В ведомстве отметили, что жертв можно было бы избежать, но несоблюдение правил противопожарной безопасности приводит к трагическим последствиям.

«Уважаемые жители республики, не допускайте халатного обращения с огнём. Помните, что они непотушенная сигарета может стать источником пожара и ночью будет достаточно трёх вздохов, чтобы не проснуться. Не перегружайте электросеть и соблюдайте правила пожарной безопасности при топки печи. Ваша безопасность — ваша ответственность», — предупредили в МЧС.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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