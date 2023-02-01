В Башкирии к 1 февраля произошло 513 пожаров, в которых погибли 39 человек

В Башкирии на 1 февраля 2023 года произошло 513 пожаров, в которых погибли 39 человек. Об этом сообщили информагентству «Башинформ» в главном управлении МЧС по республике. В ведомстве отметили, что жертв можно было бы избежать, но несоблюдение правил противопожарной безопасности приводит к трагическим последствиям.

«Уважаемые жители республики, не допускайте халатного обращения с огнём. Помните, что они непотушенная сигарета может стать источником пожара и ночью будет достаточно трёх вздохов, чтобы не проснуться. Не перегружайте электросеть и соблюдайте правила пожарной безопасности при топки печи. Ваша безопасность — ваша ответственность», — предупредили в МЧС.