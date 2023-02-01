На особо охраняемых природных территориях Башкирии определят площадки для глэмпингов

Развитие особо охраняемых природных территорий стало одним из вопросов, который рассматривался на заседании правительства Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По итогам прошлого года Башкирия заняла 11-е место в Национальном туристическом рейтинге. Главой республики поставлена задача в 2023 году войти в Топ-5 регионов России в этом рейтинге. Среди точек притяжения туристов особо выделяют природные парки и другие заповедные территории, которые пользуются большой популярностью у туристов. Так, в 2022 году природные парки Башкирии посетили более 205 тыс. человек.

Сегодня площадь особо охраняемых природных территорий Башкирии составляет 1 млн га, или 7% территории республики. Кроме того, создаются новые ООПТ. Так, в Кармаскалинском районе утверждена новая особо охраняемая природная территория местного значения «Прилегающие окрестности озера Большой Талпак». По итогам заседания премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров поручил министерству природопользования и экологии совместно с министерством предпринимательства и туризма определить потенциальные площадки для размещения глэмпингов.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что привлекает туристов на заповедные территории Башкирии зимой.