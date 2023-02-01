Мужчина скрывается от алиментов дочери у сожительницы в Уфе: приставы объявили должника в розыск

Приставы Туймазинского района разыскивают за неуплату алиментов 36-летнего Рината Ризванова. В отношении уроженца города Юрьевец Ивановской области возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств на содержание 15-летней дочери. Решение суда должником не исполняется, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.



Мужчина объявлен в исполнительный розыск, его ограничили в праве выезда за пределы России. Предположительно, Ризванов скрывается на территории Уфы, сожительствует с женщиной, проживая на ее жилплощади. Неофициально работает на стройке.

«Всем, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (987) 587 26 16, 8 (347) 273-56-40», — обратились к гражданам в ведомстве.