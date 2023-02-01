Новости Башкортостана и Уфы
70.52
+0.92
76.3
+0.52
85.47
+0.01
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 09:59

Мужчина скрывается от алиментов дочери у сожительницы в Уфе: приставы объявили должника в розыск

пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по РБ
Фото:пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по РБ

Приставы Туймазинского района разыскивают за неуплату алиментов 36-летнего Рината Ризванова. В отношении уроженца города Юрьевец Ивановской области возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств на содержание 15-летней дочери. Решение суда должником не исполняется, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

Мужчина объявлен в исполнительный розыск, его ограничили в праве выезда за пределы России. Предположительно, Ризванов скрывается на территории Уфы, сожительствует с женщиной, проживая на ее жилплощади. Неофициально работает на стройке.

«Всем, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (987) 587 26 16, 8 (347) 273-56-40», — обратились к гражданам в ведомстве.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика