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Вчера, 13:46

Глава Башкирии: «Противники используют любые лазейки, чтобы продвигать фейковую информацию»

сайт Главы РБ
Фото:сайт Главы РБ

В Доме республики 1 февраля Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередное заседание региональной антитеррористической комиссии. На повестке дня стояли вопросы мониторинга социально-экономических факторов, которые влияют на обеспечение правопорядка и безопасности в регионе, а также информационной работы с прибывшими в Башкортостан жителями Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

«Идеологический, информационный фронт — один из самых важных сегодня. Противники используют любые лазейки, чтобы вести свою пропаганду, продвигать фейковую, враждебную информацию, особенно среди молодёжи, — сказал Глава РБ Радий Хабиров. — Важно просчитывать риски, принимать продуманные решения в плане профилактики, действовать на упреждение».

Участники заседания рассмотрели ключевые задачи совместной работы на 2023 год. В их числе — регулярный анализ террористической защищенности социальных и инфраструктурных объектов, противодействие идеологии терроризма, профилактика и предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, формирование активной гражданской позиции в молодёжной среде.

«Башинформ» ранее сообщал о том, какие последствия грозят за фейки, и как жителям Башкирии защититься от лжи в интернете. Разместив в соцсети непроверенную новость, можно стать фигурантом уголовного дела, а также ответчиком по гражданскому делу о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда.

Распространение в сети заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка, помехи в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, промышленности и других, грозит административной ответственностью по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. В этом случае гражданина ждет штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей. По данным судебной статистики, в первой половине 2022 года по этой статье было наказано 71 лицо, общий объем наложенных штрафов составил почти 4 млн рублей.

сайт Главы РБ
Фото:сайт Главы РБ
сайт Главы РБ
Фото:сайт Главы РБ
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