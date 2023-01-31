Новости Башкортостана и Уфы
69.59
+0.26
75.78
+0.37
83.79
-0.71
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 22:11

Владимир Путин поручил правительству подготовить и реализовать меры по поддержке молодёжи

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся поддержки молодёжи. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося 22 декабря 2022 года.

Так, правительству необходимо разработать стратегию реализации молодёжной политики в стране до 2030 года. Работу надо выполнить до до 1 декабря 2023 года.

Кроме того, правительство должно представить предложения по реализации начиная с 2025 года национальной программы, предусматривающей создание условий для эффективной самореализации молодёжи. Также обеспечить внесение в долгосрочную программу содействия занятости молодёжи на период до 2030 года изменений, направленных на получение молодыми людьми трудового опыта для выбора в дальнейшем профессии и развитию у них предпринимательской инициативы.

Всего в списке поручений 17 пунктов. Они опубликованы на сайте президента России.

Напомним, Росмолодёжь в рамках программы «Регион для молодых» на развитие проектов региональной молодёжной политики в 2023 году распределила между 42 субъектами РФ 5 млрд рублей. Башкирия получит из них почти 227,8 млн рублей, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика