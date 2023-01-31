Владимир Путин поручил правительству подготовить и реализовать меры по поддержке молодёжи

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся поддержки молодёжи. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося 22 декабря 2022 года.

Так, правительству необходимо разработать стратегию реализации молодёжной политики в стране до 2030 года. Работу надо выполнить до до 1 декабря 2023 года.

Кроме того, правительство должно представить предложения по реализации начиная с 2025 года национальной программы, предусматривающей создание условий для эффективной самореализации молодёжи. Также обеспечить внесение в долгосрочную программу содействия занятости молодёжи на период до 2030 года изменений, направленных на получение молодыми людьми трудового опыта для выбора в дальнейшем профессии и развитию у них предпринимательской инициативы.

Всего в списке поручений 17 пунктов. Они опубликованы на сайте президента России.

Напомним, Росмолодёжь в рамках программы «Регион для молодых» на развитие проектов региональной молодёжной политики в 2023 году распределила между 42 субъектами РФ 5 млрд рублей. Башкирия получит из них почти 227,8 млн рублей, сообщало информагентство «Башинформ».