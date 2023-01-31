Новости Башкортостана и Уфы
69.59
+0.26
75.78
+0.37
83.79
-0.71
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 14:46

В Уфе выберут образцовую башкирскую семью

архив
Фото:архив

8 февраля в Уфе пройдет зональный этап открытого республиканского конкурса «Образцовая башкирская семья — 2023». Он проводится в целях формирования основ нравственно-эстетической культуры, сохранения и развития башкирского фольклора и популяризации семейных ценностей, сообщили «Башинформу» в управлении по культуре и искусству Уфы.

В проекте могут принять участие все семьи без ограничения в возрасте, проживающие в Башкортостане и в регионах Российской Федерации с компактным проживанием башкир, говорящие на башкирском языке.

Конкурсный отбор семейных видеороликов этапа будет проводиться на базе Городского культурно-досугового центра. Заявки на участие от семей из Архангельского, Аургазинского, Уфимского, Давлекановского, Иглинского, Кармаскалинского, Чишминского районов и города Уфы принимаются до 6 февраля на адрес электронной почты: [email protected].

Конкурсные задания зонального этапа:

— «Визитная карточка семьи» (видеоролик или презентация);

— «История рода семьи» (представление генеалогического древа «Шежере»);

— «Семейный праздник» (творческий конкурс).

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика