В Уфе выберут образцовую башкирскую семью

8 февраля в Уфе пройдет зональный этап открытого республиканского конкурса «Образцовая башкирская семья — 2023». Он проводится в целях формирования основ нравственно-эстетической культуры, сохранения и развития башкирского фольклора и популяризации семейных ценностей, сообщили «Башинформу» в управлении по культуре и искусству Уфы.
В проекте могут принять участие все семьи без ограничения в возрасте, проживающие в Башкортостане и в регионах Российской Федерации с компактным проживанием башкир, говорящие на башкирском языке.
Конкурсный отбор семейных видеороликов этапа будет проводиться на базе Городского культурно-досугового центра. Заявки на участие от семей из Архангельского, Аургазинского, Уфимского, Давлекановского, Иглинского, Кармаскалинского, Чишминского районов и города Уфы принимаются до 6 февраля на адрес электронной почты: [email protected].
Конкурсные задания зонального этапа:
— «Визитная карточка семьи» (видеоролик или презентация);
— «История рода семьи» (представление генеалогического древа «Шежере»);
— «Семейный праздник» (творческий конкурс).