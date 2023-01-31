В Уфе выберут образцовую башкирскую семью

8 февраля в Уфе пройдет зональный этап открытого республиканского конкурса «Образцовая башкирская семья — 2023». Он проводится в целях формирования основ нравственно-эстетической культуры, сохранения и развития башкирского фольклора и популяризации семейных ценностей, сообщили «Башинформу» в управлении по культуре и искусству Уфы.

В проекте могут принять участие все семьи без ограничения в возрасте, проживающие в Башкортостане и в регионах Российской Федерации с компактным проживанием башкир, говорящие на башкирском языке.

Конкурсный отбор семейных видеороликов этапа будет проводиться на базе Городского культурно-досугового центра. Заявки на участие от семей из Архангельского, Аургазинского, Уфимского, Давлекановского, Иглинского, Кармаскалинского, Чишминского районов и города Уфы принимаются до 6 февраля на адрес электронной почты: [email protected].

Конкурсные задания зонального этапа:

— «Визитная карточка семьи» (видеоролик или презентация);

— «История рода семьи» (представление генеалогического древа «Шежере»);

— «Семейный праздник» (творческий конкурс).