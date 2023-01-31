Новости Башкортостана и Уфы
69.59
+0.26
75.78
+0.37
83.79
-0.71
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 17:29

В правительстве Башкирии будет возобновлена работа согласительной комиссии

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на правительственной оперативке в ЦУРе затронул вопрос досудебного решения спорных моментов, возникающих между министерствами и ведомствами республики. Андрей Назаров напомнил информагентству «Башинформ», что ранее такая комиссия существовала, она занималась спорными вопросами между республиканскими органами исполнительной власти.

Андрей Назаров поручил первому заместителю руководителя аппарата правительства Башкирии Марине Долич возобновить работу согласительной комиссии в правительстве Башкирии.

«У нас в последнее время эта комиссия не действует. Мы договорились в суде не встречаться. У нас есть возможности здесь, не выходя из этого здания, решить вопросы и спорные моменты, которые возникают между нашими органами исполнительной власти. Давайте её воссоздадим и больше споры между нашими РОИВами не должны покидать стены этого здания», — сказал Андрей Назаров.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика