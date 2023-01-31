В правительстве Башкирии будет возобновлена работа согласительной комиссии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на правительственной оперативке в ЦУРе затронул вопрос досудебного решения спорных моментов, возникающих между министерствами и ведомствами республики. Андрей Назаров напомнил информагентству «Башинформ», что ранее такая комиссия существовала, она занималась спорными вопросами между республиканскими органами исполнительной власти.

Андрей Назаров поручил первому заместителю руководителя аппарата правительства Башкирии Марине Долич возобновить работу согласительной комиссии в правительстве Башкирии.

«У нас в последнее время эта комиссия не действует. Мы договорились в суде не встречаться. У нас есть возможности здесь, не выходя из этого здания, решить вопросы и спорные моменты, которые возникают между нашими органами исполнительной власти. Давайте её воссоздадим и больше споры между нашими РОИВами не должны покидать стены этого здания», — сказал Андрей Назаров.