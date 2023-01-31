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Сегодня, 11:48

В одном из районов Башкирии ликвидировали две стихийные свалки площадью 4 га

пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ
Фото:пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ

В Миякинском районе Башкирии ликвидированы две несанкционированные свалки ТБО общей площадью 4 га, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Как рассказали в ведомстве, в декабре прошлого года проведен мониторинг земельного участка сельхозназначения, находящегося на территории Енебей-Урсаевского  сельсовета. Ранее здесь были обнаружены две стихийные свалки на площади 4 га. Мониторинг показал, что свалка площадью 2 га возле села Енебей-Урсаево и свалка площадью 2 га около деревни Сафар ликвидированы.

«Администрацией района, сельского поселения проведена техническая рекультивация этого земельного участка. Сельхозугодья подготовлены для использования по назначению», — заключили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Ранее в соседнем с Миякинским районом республики — Бижбулякском также были ликвидированы три стихийные свалки на площади более 2,4 га, сообщал «Башинформ».

Автор:Галина Бахшиева
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