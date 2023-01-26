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Вчера, 17:42

В одном из районов Башкирии ликвидировали сразу три незаконные свалки

пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ
Фото:пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ

В Бижбулякском районе Башкирии ликвидированы три стихийные свалки, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Как рассказали в ведомстве, незаконные свалки обнаружены в декабре прошлого года в ходе проведения мониторинга земель сельхозназначения, находящихся в границах Бижбулякского сельсовета, для получения информации о ликвидации свалки ТБО.

Выяснилось, что свалки мусора и твердых бытовых отходов были ликвидированы на трех земельных участках общей площадью 2,41 га. Самая большая стихийная свалка на площади 2 га находилась восточнее деревни Елбулак-Матвеевка. Свалки гораздо меньшей площади — 0,3 и 0,1 га соответственно ликвидированы возле деревень Калиновка и Кандры-куль.

«Свалки ТКО ликвидированы. Администрациями сельских советов проведена техническая рекультивация земельных участков. Факт загрязнения (захламления) земель отходами производства и потребления отсутствует. Земельные участки подготовлены для использования по назначению», — подытожили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Ранее, также в Бижбулякском районе были ликвидированы три незаконные свалки ТБО возле деревень Каримово, Мулланур-Вахитово, села Алексеевка и Аитовского  сельсовета, информировал «Башинформ».

Автор:Галина Бахшиева
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