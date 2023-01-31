Новости Башкортостана и Уфы
69.59
+0.26
75.78
+0.37
83.79
-0.71
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 16:28

В Башкортостане запускают новые меры поддержки науки и молодых ученых

В Башкортостане запустили новые меры поддержки науки и молодых ученых. Об этом было объявлено на совещании в формате «Час науки» с участием ректоров университетов и руководителей научных учреждений Евразийского НОЦ, минобрнауки региона.

В рамках совещания, руководитель администрации Главы республики Максим Забелин подвели итоги 2022 года, который оказался весьма успешным для науки и высшего образования республики.

«Университеты закрепились в программе „Приоритет-2030“, созданы передовая инженерная школа, стартап студия, получено подтверждение федерального финансирования на межвузовский кампус. Как итог, в первом национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России Башкортостан занял 4 место», — отметил Максим Забелин.

По его словам, Башкортостан продолжает запускать новые меры поддержки науки. Так, по поручению Главы республики выделено 200 млн рублей на финансовую поддержку молодых ученых и преподавателей. 275 молодых исследователей прошли стажировку в лучших вузах России и за рубежом, 81 молодой ученый улучшили жилищные условия. Региональная субсидия дала возможность погасить платежи по ипотеке, начать строительство частного дома или приобрести новое жилье.

«В связи с тем, что в этом году поддержке молодых научно-педагогических кадров будет расширена, дал поручение коллегам подготовить обновленную информацию о потребности молодых научных сотрудников в жилье на 2023 год. Благодаря этому господдержку получат не только работники вузов, но и сотрудники Уфимского федерального исследовательского центра РАН», — добавил руководитель администрации Главы Башкирии.

Участники совещания также обсудили наполнение первой очереди межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Как указал Максим Забелин, главная задача — построить кампус, как точку притяжения молодежи — от школьников и студентов, заканчивая молодыми учеными и постдоками.

Как сообщал ранее «Башинформ», кампус Евразийского НОЦ в Уфе планируется построить на условиях концессии в две очереди. Первая включает реконструкцию здания IQ-парка площадью 35,8 тысячи квадратных метров. Он откроет свои двери в 2024 году. В 2025 году строители завершат возведение новых зданий площадью более 116 тысяч квадратных метров.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика