В Башкортостане запускают новые меры поддержки науки и молодых ученых

В Башкортостане запустили новые меры поддержки науки и молодых ученых. Об этом было объявлено на совещании в формате «Час науки» с участием ректоров университетов и руководителей научных учреждений Евразийского НОЦ, минобрнауки региона.

В рамках совещания, руководитель администрации Главы республики Максим Забелин подвели итоги 2022 года, который оказался весьма успешным для науки и высшего образования республики.

«Университеты закрепились в программе „Приоритет-2030“, созданы передовая инженерная школа, стартап студия, получено подтверждение федерального финансирования на межвузовский кампус. Как итог, в первом национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России Башкортостан занял 4 место», — отметил Максим Забелин.

По его словам, Башкортостан продолжает запускать новые меры поддержки науки. Так, по поручению Главы республики выделено 200 млн рублей на финансовую поддержку молодых ученых и преподавателей. 275 молодых исследователей прошли стажировку в лучших вузах России и за рубежом, 81 молодой ученый улучшили жилищные условия. Региональная субсидия дала возможность погасить платежи по ипотеке, начать строительство частного дома или приобрести новое жилье.

«В связи с тем, что в этом году поддержке молодых научно-педагогических кадров будет расширена, дал поручение коллегам подготовить обновленную информацию о потребности молодых научных сотрудников в жилье на 2023 год. Благодаря этому господдержку получат не только работники вузов, но и сотрудники Уфимского федерального исследовательского центра РАН», — добавил руководитель администрации Главы Башкирии.

Участники совещания также обсудили наполнение первой очереди межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Как указал Максим Забелин, главная задача — построить кампус, как точку притяжения молодежи — от школьников и студентов, заканчивая молодыми учеными и постдоками.

Как сообщал ранее «Башинформ», кампус Евразийского НОЦ в Уфе планируется построить на условиях концессии в две очереди. Первая включает реконструкцию здания IQ-парка площадью 35,8 тысячи квадратных метров. Он откроет свои двери в 2024 году. В 2025 году строители завершат возведение новых зданий площадью более 116 тысяч квадратных метров.