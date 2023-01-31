В Башкирии за неделю выявили 86 новых случаев гриппа. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, все заболевшие не были привиты.

«Лабораторно подтверждены 25 случаев гриппа A(H1N1) (свиной грипп), 23 случая гриппа B, 1 случай несубтипированного гриппа А, антиген вирусов гриппа (иха-методом) обнаружен в 37 случаях», - уточнили в ведомстве.

Всего за 3-ю неделю 2023 года зарегистрировано 29 846 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппа, интенсивный показатель заболеваемости составил 74,6 на 10 тысяч населения. В структуре заболеваемости 38,9% составляют дети.

Ранее «Башинформ» со ссылкой на Роспотребнадзор Башкирии сообщал о второй волне заболеваемости гриппом и ОРВИ.