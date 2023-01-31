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Сегодня, 09:42

В Башкирии примут закон, разрешающий передавать охотничье оружие во временное пользование

В Башкортостане примут республиканский закон, который устанавливает правовые основы для передачи другим гражданам охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование. Владелец оружия и патронов сможет передавать их исключительно охотникам, которые имеют охотничий билет и специальное разрешение.

В законопроекте, который планируют принять на ближайшем пленарном заседании Госсобрания, отмечается, что получать оружие во временное пользование смогут в том числе те граждане, которые не имеют оружия в собственности, но имеют охотничий билет. Они получат новый вид разрешительного документа – разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения. Такое разрешение будет выдаваться Росгвардией и ее территориальными органами сроком на пять лет.

Иностранцам оружие смогут передавать только охотпользователи, получившие в Росгвардии специальное разрешение на передачу иностранному гражданину охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты. При этом гражданин должен предъявить выданный в его стране документ о праве владеть оружием либо с соответствующим прошением должно выступить диппредставительство. Такое разрешение будет действовать не более 90 дней.

Согласно законопроекту, нововведения должны вступить в силу 15 июля 2023 года.

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