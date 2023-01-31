В Башкирии 68 IТ-специалистов оформили льготную ипотеку

В Башкирии 68 специалистов сферы информационных технологий оформили льготную ипотеку. В прошлом году айтишникам были выданы 56 кредитов на сумму 424 млн рублей, в январе этого ещё три — на 32,62 млн рублей.

Максимальная ставка по программе льготного кредитования IТ-специалистов составляет 5% годовых. Ставка может быть снижена за счёт региональных и банковских программ. В декабре 2022 года правительство Башкирии подписало соглашение с ДОМ.РФ о снижении для IT-компаний республики ставки по ипотечному кредитованию до 4%. Документы сейчас находятся на стадии разработки.

Также правительство России упрощает правила получения льготной ипотеки IТ-специалистами. Например, взять льготный жилищный кредит смогут люди от 18 до 50 лет, ранее возрастной порог составлял 22 — 44 года. Кроме этого, снизились требования к минимальной заработной плате: со 150 тыс. до 120 тыс. рублей в городах-миллионниках, со 120 тыс. до 70 тыс. во всех остальных населённых пунктах.

По программе льготного кредитования доступен кредит до 18 млн рублей. Заявки на льготную ипотеку по новым условиям банки уже принимают. Выдача первых займов стартует 7 февраля 2023 года.

Кроме того, планируется, что программа будет расширяться и в 2024 году. Предполагается, что мерой поддержки смогут воспользоваться еще около 20 тысяч IT-специалистов. Всего за три года, с 2022 по 2024 год, программа поможет улучшить жилищные условия около 50 тысяч сотрудников IT-компаний России.

В Башкирии за пять месяцев одобрено 164 заявки IT-специалистов на льготную ипотеку, сообщало ранее информагентство «Башинформ».