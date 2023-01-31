Шесть компаний из Башкирии вошли в число лучших работодателей России

Шесть компаний из Башкортостана вошли в число лучших работодателей РФ по результатам рейтинга, который рекрутинговая компания hh.ru проводит с 2010 года.

Всего финалистами стали 1082 компании — на 28% больше, чем в 2021 году.

Победителей от Башкирии в числе лучших среди крупнейших компаний (с численностью персонала от 5 тыс. человек) не оказалось.

В номинации «Крупные компании численностью персонала от 1 тыс. до 5 тыс. человек» вошли «Башкирские распределительные тепловые сети» — 81 место и «Башинформсвязь» — 171 место (из 268 возможных).

В данной категории большинство фаворитов представляют сферы ИТ и интернета, а также производство и торговлю товарами повседневного спроса.

В категории «Средние компании с численностью персонала от 251 до 1 тыс. человек» в числе лучших оказалась башкирская компания «Эксперт Центр» — 143 место из 367 возможных.

И три работодателя из Башкортостана вошли в число финалистов в категории «Небольшие компании с численностью персонала от 101 до 250 человек» — «Юникор Групп» — 52 место, «ПТ-Групп» — 56 место, «Pedant.ru» — 64 место (всего в этой группе 367 возможных мест).