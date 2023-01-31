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Вчера, 17:58

С 1 марта газ к школам, детсадам и больницам Башкирии будут проводить бесплатно

С 1 марта 2023 года газобеспечение школ, детских садов, больниц и других соцучреждений Башкирии будет организовано бесплатно.

Об этом в эфире передачи «Салям» из Центра управления республикой рассказал гендиректор «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов.

«С 1 марта вступают в силу изменения постановления правительства о порядке технологического присоединения — то есть до границ земельных участков образовательных и медицинских учреждений мы будем доводить газ без взимания платы. Это также значительно сократит расходы и облегчит решения данной задачи», — отметил он.

Как ранее сообщал «Башинформ», в рамках программы развития газоснабжения и газификации в 2021–2025 годах на территории Башкирии планируется газифицировать почти 25 тысяч домовладений и 277 котельных.

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