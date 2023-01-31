Основной темой обращений и жалоб жителей Башкирии остается амбулаторно-поликлиническая помощь

Во вторник на оперативном совещании правительства в ЦУРе начальник управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская прокомментировала поступающие от жителей Башкирии обращения и жалобы. В понедельник идет резкий подъем звонков в ситуационный центр. Так, 23 января зарегистрировано 6190 звонков. Для сравнения: в выходные было всего по 137 и 163 звонка.

Основная тема - амбулаторно-поликлиническая помощь (5969 звонков). Жителям необходимо напомнить, что к врачам можно записаться не только в будни, но и в выходные.

Всё остальное - рабочие вопросы (социальные вопросы составляют 115, СВО - 65, обследование на ковид - 15, лекарственное обеспечение - 25). Одна из волнующих жителей тем связана с мобилизованными.

- Много было вопросов, связанных с отпусками. Сейчас пошел активный период отпусков - и мобилизованные, и добровольцы приезжают. Сразу возникают вопросы у жителей: а когда наши отцы и братья приедут? - рассказала Елена Прочаковская. - Были вопросы, связанные с поиском тех, кто ранен, находится в госпиталях. Мы отрабатываем эти вопросы, есть понимание, система работы. Появились вопросы с мерами дополнительной поддержки тех семей, у которых погибли военнослужащие.

Также жителей Уфы и республики волнует тема уборки снега.