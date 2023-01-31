На дорогах Башкирии появились «шериф-балки»

На дорогах Башкирии установили «шериф-балки», имитирующие работу маячков патрульной машины.

Как стало известно «Башинформу» от регионального центра организации дорожного движения, всего установили 28 таких устройств на аварийно-опасных участках дорог, 25 из них – на трассах федерального и межмуниципального значения. До конца года количество «шериф-балок» планируется довести до 100.

«Прибор призван привлечь внимание водителей с целью снижения скоростного режима до безопасного и в конечном итоге сократить риск аварийности на трассе. Так называемые "шериф-балки" начинают работать в темное время суток», - уточнили в ведомстве.