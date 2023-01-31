Минздрав Башкирии ответил на предостережение прокуратуры

В Башкирии заместитель прокурора республики Александр Попов объявил предостережение региональному министру здравоохранения Айрату Рахматуллину. По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, основанием для прокурорского реагирования послужило непринятие заблаговременных мер по организации закупки лекарств по ряду наименований, что может привести к несвоевременной поставке продукции в госаптеки.

«Руководитель ведомства предостережен о недопустимости несвоевременного и неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение граждан лекарствами и медицинскими изделиями, а также нарушения прав детей в данной сфере. Вопросы соблюдения прав детей на лекарственное обеспечение продолжают находиться на особом контроле прокуратуры республики», - проинформировали в прокуратуре РБ, добавив, что в прошлом году после вмешательства надзорного ведомства были восстановлены права свыше 1100 детей на бесплатное обеспечение медикаментами, лечебным питанием и средствами реабилитации.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе министерства здравоохранения прокомментировали ситуацию с предостережением, которое касается двух препаратов - МНН «Вигабатрин» и «Урсофальк».

«Минздравом РБ в рамках лекарственного обеспечения льготных категорий граждан осуществляются все необходимые мероприятия, направленные в том числе на лекарственное обеспечение. Так, лекарственный препарат МНН «Вигабатрин» является незарегистрированным лекарственным препаратом на территории РФ. Оборот лекарственных препаратов, незарегистрированных на территории Российской Федерации, определен статьей 47 ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Правила ввоза лекарственных средств для медицинского применения в РФ определены постановлением правительства РФ «Об утверждении Правил ввоза лекарственных средств для медицинского применения в Российскую Федерацию и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что минздравом РБ неоднократно направлялись поручения на закупку МНН «Вигабатрин». Вместе с тем один контракт был расторгнут и один аукцион не состоялся из-за дефектуры на глобальном рынке. Официальные письма у ведомства имеются.

Второй препарат – это Урсодезоксихолевая кислота (торговое наименование «Урсофальк») в дозировке - суспензия для приема внутрь.

«По данным Витрины Координационного центра правительства РФ, имеет риски по производству, торгам и обеспеченности на региональном уровне. В связи с нахождением лекарственного препарата в дефектуре, в результате объявленных закупочных процедур, торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от участников», - пояснили в министерстве.