Мэрия Уфы не смогла оспорить право на строительство дома на месте «А-Кафе»

Арбитражный суд Башкирии отказал мэрии Уфы в удовлетворении иска к республиканскому минземимущества в связи со строительством многоэтажного дома на месте «А-Кафе» на проспекте Октября, сообщает «РБК Уфа». Постановление пока не вступило в законную силу.

Как ранее писал «Башинформ», администрация Уфы планировала признать недействительным решение городского управления земельных и имущественных отношений о выдаче разрешения на использование земельного участка (ответчик - минземимущества РБ).

Кроме того, оспорить в суде ранее выданное разрешение на строительство планировал и республиканский госжилнадзор. По мнению ведомства, многоквартирная жилая застройка является условно разрешенным видом строительства для данной зоны и разрешение могло быть выдано только по результатам общественных слушаний. Кроме того, на момент выдачи разрешения на земельный участок была установлена 200-метровая защитная зона от Госцирка и кинотеатра «Искра».