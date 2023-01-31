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Вчера, 16:29

Лыжами должна обеспечивать школа: министр образования Башкирии прокомментировал инцидент

С 2018 года сумма на обеспечение одного ребенка выросла с 590 рублей в год до 2,5 тысячи рублей.

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на оперативном совещании правительства в ЦУРе рассказал, как решается проблема с лыжами в школах.

— Должна школа обеспечивать, это обязанность школы. Для тех детей, у которых нет инвентаря, занятия проводятся в спортивном зале или на свежем воздухе, но это физическая подготовка, — уточнил Айбулат Хажин.

По словам министра, если в 2018 году выделялись 590 рублей в год на каждого ребенка, то с 1 января 2023 года эта сумма составила уже 2,5 тысячи рублей. Постепенный рост выделяемых средств происходил практически ежегодно. Финансирование выделено, и в течение этого учебного года проблема будет устранена, школы получают средства на закупку учебников и инвентаря, эта сумма потребует индексации в последующие годы.

Что касается конкретного инцидента, то неправ был учитель, подчеркнул министр:

— Неправомерны были действия учителя по физкультуре, который за отсутствие лыжного инвентаря на уроке поставил оценку неудовлетворительно, мы отдельно разобрались. Вопрос сложный, у школ не хватает средств на закупку средств обучения, учебников, — прокомментировал Айбулат Хажин.

Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», в соцсетях родители пожаловались на то, что школьнику поставили плохую оценку на уроке физкультуры за отсутствие лыж.

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров потребовал провести разъяснительную работу: если родители не могут детей обеспечить детей инвентарем, их заставлять не нужно, это обязанность школы.

Автор:Лейла Аралбаева
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