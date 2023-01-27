«Неуд» за отсутствие возможностей: в Уфе школьница получила «два» за то, что пришла на урок без лыж

В уфимской школе №56 ученица 7-го класса получила «неуд» за то, что пришла на физкультуру без лыж. Как рассказала агентству «Башинформ» мама девочки, у них пока нет возможности купить спортинвентарь, так как его приобретение обходится почти в 10 тысяч рублей. А в семье помимо семиклассницы подрастает еще один школьник.

«Дочь пришла из школы расстроенная. Получается, ей поставили «двойку» за то, что у ее родителей нет возможности купить лыжи. Это был первый урок физкультуры на улице за всю зиму. Получается, они успеют покататься на них несколько раз, а там уже весна. Не у всех же семей есть возможность ради нескольких уроков покупать такой дорогой инвентарь», - возмущается собеседница информагентства.

По словам уфимки, раньше в этой же школе была услуга проката лыж. Дети платили чисто символическую сумму, которая была посильна. Куда лыжи делись сейчас, неизвестно.

Между тем в управлении образования города подчеркивают, что по приказу министерства просвещения России от 6 сентября 2022 года лыжи включены в перечень средств обучения и воспитания. Соответственно, на время уроков должны предоставляться школьникам бесплатно.

«Для решения вопроса по обеспечению ребенка спортивным инвентарем для прохождения программы по физической культуре рекомендуем обратиться к руководителю общеобразовательной организации», - уточнил начальник управления образования Уфы Азат Батыршин.