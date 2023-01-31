К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом в Уфе пройдут памятные мероприятия

К 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом в учреждениях культуры и искусства Уфы организуют ряд памятных мероприятий. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе управления по культуре и искусству Уфы.

2 февраля в 19.00 в Городском дворце культуры покажут литературно-музыкальную композицию «200 дней и ночей Сталинграда». В масштабной композиции будет рассказано о том, как начался самый страшный, переломный момент Великой Отечественной войны. Вход свободный. Пригласительные билеты можно получить в Общественном фонде развития города (ул. Российская, 108) и на вахте ГДК.

В 14.00 в Большом зале Городского культурно-досугового центра состоится концерт для держателей Пушкинской карты «Нам жить и помнить». Вход по предварительным заявкам.

В централизованных библиотечных системах города мероприятия начнутся 1 февраля. Так, в библиотеке №16 (проспект Октября, 144/1) будет размещена книжная выставка-обзор «Ты в памяти и сердце, Сталинград». В 14.00 на героико-патриотическую программу «Сталинград: огонь и сталь» приглашает библиотека №15 (ул. Ю. Гагарина, 37/1).

Со 2 февраля по 2 мая в модельной библиотеке №20 (ул. Акназарова, 24) пройдет книжно-читательская акция «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!». В учреждении будет оформлена выставка, по ней будут проводиться обзоры литературы. Читатели смогут выбрать тематические книги, прочитать и оставить отзыв о прочитанном в рукописном или устном виде. Финальный видеоролик акции будет опубликован в мае.

2 февраля в 10.00 в модельной библиотеке №31 (ул. Кольцевая, 104) пройдет патриотический час «Здесь Победа свой путь начинала: Сталинградская битва». В 11.00 в детской библиотеке №38 (ул. Парковая, 6/2) начнется интегрированное мероприятие «Дни и ночи Сталинграда» в рамках акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». На нем будут представлены книжная выставка, показаны видеофрагменты. Собравшиеся зачитают отрывки стихов и прозы.

В 12.00 в модельной библиотеке №4 (проспект Октября, 9) начнется вечер-память «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». Часы памяти пройдут и в модельной библиотеке №6 (ул. Революционная, 165), а также в библиотеке №1 (ул. Шафиева, 6).

3 февраля в 13.00 на информационный час «Что я знаю про Сталинград?» приглашает дом культуры «Заря» (пос. Новые Черкассы, ул. Ю. Гагарина, 21).

Час истории «Там, где горела Волга» пройдет 8 февраля в 12.00 в детской библиотеке №28 (ул. Первомайская, 43), детская библиотека №33 представит виртуальный обзор «Память пылающих лет – Сталинград».