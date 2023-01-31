Башкирия в числе регионов-лидеров по выполнению программы по комплексному ремонту школ в 2022 году

В Башкортостане в 2022 году по программе «Модернизация школьных систем образования» отремонтировали 63 здания школы. Меняли кровли и перекрытия, приводили в порядок классы и спортзалы. На все эти работы было выделено 3,5 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей — из федерального бюджета, 600 млн рублей — из республиканского.

Как сообщили «Башинформу» в региональном минобразования, в 2023 году в рамках федеральной программы будет отремонтировано еще 77 школ. Всего на эти цели предусмотрено 4,3 млрд рублей. Из них 3,6 млрд рублей — из федерального и 700 млн рублей — из республиканского бюджетов.

«Сумма колоссальная, миллиарды приходят в республику. Заявки собраны, выбраны объекты, которые точно требуют ремонта. Установлены жесткие сроки. Сейчас заключаются муниципальные контракты. Главное, чтобы наши дети пошли в светлые классы», — подчеркнул министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

По словам министра, вместе с выбором подрядной организации для капитального ремонта школы муниципалитет обязательно заключает контракт на строительный надзор. Родители тоже контролируют выполнение ремонта.

Добавим, что федеральная программа вместе с ремонтом школьных зданий подразумевает закупку необходимого школьного оборудования и повышение квалификации учителей.

Ранее «Башинформ» писал, что на 2024–2025 годы министерством образования и науки республики сформированы и направлены заявки на ремонт и оснащение 186 зданий школ на общую сумму около 15 млрд рублей (14 млрд 720 млн рублей).