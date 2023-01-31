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Вчера, 17:21

Башкирия – на втором месте среди регионов ПФО в рейтинге цифровой трансформации

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

По итогам 2022 года Башкирия поднялась на 30 позиций в комплексном рейтинге цифровой трансформации регионов и заняла 9 место среди регионов РФ и 2 место среди регионов ПФО. Такие данные привел на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр цифрового развития государственного управления Геннадий Разумикин.

В настоящее время жители республики могут получить  на едином и республиканском порталах госуслуг 642 услуги в электронном виде, 84 из них входят в число массовых социально значимых.  Таким образом, в Башкирии  исполнен указ президента РФ и все социально значимые услуги доступны для жителей в электронной форме. Отмечается рост спроса на госуслуги, представленные на региональном портале, общее количество оказанных в 2022 году электронных услуг на региональном портале выросло к аналогичному периоду прошлого года в 3,7 раза. Кроме того, в прошлом году достигнута рекордная динамика прироста пользователей электронных госуслуг на 900 тыс. новых учетных записей. Перевод в электронный вид востребованных услуг продолжается.

Ранее «Башинформ» сообщал, что госуслугами в Башкирии пользуются около 3 млн жителей.

Автор:Роман Якимчук
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