Башкирия на 2 месте по просмотрам онлайн-уроков финграмотности школьниками и студентами ссузов

Башкирия по итогам 2022 года заняла второе место в России по количеству просмотров онлайн-уроков по финансовой грамотности среди школьников и учащихся средних специальных учреждений. Об этом сообщили в минфине РБ. За весеннюю и осеннюю сессии в 2022 году было зафиксировано более 257 тыс. подключений к просмотру уроков по финансовой грамотности. Всего было охвачено более 80% школ и колледжей.

В текущем году Банк России запустил новую весеннюю сессию онлайн-уроков по финграмотности. К участию приглашаются школьники 8-11 классов и учащиеся колледжей. Занятия бесплатные и продлятся до 21 апреля.