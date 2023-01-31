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Вчера, 14:34

Башкирия на 2 месте по просмотрам онлайн-уроков финграмотности школьниками и студентами ссузов

Башкирия по итогам 2022 года заняла второе место в России по количеству просмотров онлайн-уроков по финансовой грамотности среди школьников и учащихся средних специальных учреждений. Об этом сообщили в минфине РБ. За весеннюю и осеннюю сессии в 2022 году было зафиксировано более 257 тыс. подключений к просмотру уроков по финансовой грамотности. Всего было охвачено более 80% школ и колледжей.

В текущем году Банк России запустил новую весеннюю сессию онлайн-уроков по финграмотности. К участию приглашаются школьники 8-11 классов и учащиеся колледжей. Занятия бесплатные и продлятся до 21 апреля.

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