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Вчера, 14:31

3815 школьников Башкирии зачислены на курсы по изучению современных языков программирования

В Башкирии 3815 школьников зачислены на образовательные курсы по изучению современных языков программирования «Код будущего». По итогам набора на онлайн-курсы зачислено 2286 школьников, офлайн-обучение выбрали для себя 1529 ребят.

Курсы организованы минцифры России в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IТ-трасли» нацпрограммы «Цифровая экономика». Оператором проекта выступает «Университет 2035».

«Всего по итогам прошлого года и первого месяца текущего заявки на проект подали свыше шести тысяч детей, из которых зачислены и подтвердили готовность учиться свыше 3,8 тысячи школьников. Интерес к проекту „Код будущего“ в Башкортостане колоссальный. Республика даже вышла на второе место в Приволжском федеральном округе по количеству поданных заявок на обучение», — сообщил «Башинформу» заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Расул Таипов.

Напомним, бесплатный проект «Код будущего» организован в виде двухлетних образовательных курсов для школьников 8-11 классов. Подать заявку на обучение возможно через портал Госуслуг , сейчас ведется дополнительный набор учеников. Для школьников это возможность не только изучить современные языки программирования, но и в целом получить новые знания для дальнейших перспектив.

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