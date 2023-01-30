«За будущее нашей страны я спокоен» - учитель кадетского корпуса в Башкирии о своих воспитанниках

Андрей Бабушкин — учитель истории и обществознания в Башкирском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя России А. В. Доставалова в Ишимбае. В ноябре прошлого года 39-летний педагог стал одним из победителей всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации», заняв второе место.
Свою победу в конкурсе Андрей Юрьевич посвятил двум своим бабушкам.
«Став учителем, я воплотил в жизнь их мечту. В юности они обе поступили в педагогический, но не смогли окончить учебу… началась Великая Отечественная война», — рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Башинформа» Андрей Бабушкин.
— Как получилось, что вы стали учителем? Это случайность или закономерность?
— Скорее случайность. В нашей семье нет ни одного педагога, я первый. В юности же я мечтал стать великим ученым, академиком, писать научные статьи и даже в свое время был одним из самых молодых кандидатов наук у нас в республике. Но жить на одну зарплату молодого ученого непросто, постепенно начал преподавать — сначала у студентов, а потом и у кадетов. Пока удается все это совмещать, в свободное время пишу статьи, монографии. Но это больше для себя, чтобы не растерять знания.
— А почему выбрали историю?
— История мне нравилась с самого детства, спасибо моим родителям и школьным учителям, которые привили любовь к этому предмету. Мне очень нравились уроки истории, их у нас вела Маргарита Кадырова. Плюс — историей увлекался мой отец. Часто из командировок он привозил с собой исторические книжки, я зачитывался ими. Доходило до того, что без спроса брал у родителей деньги и покупал на них учебники истории. Меня, конечно, за это ругали и заставляли их читать от корки до корки. Такая любовь к истории и привела меня в вуз на исторический факультет. Позже там же я получил второе высшее образование по специальности «правоведение».
— У вас есть любимый период, эпоха в истории?
— На сегодняшний день у меня опубликовано более 60 научных статей, несколько монографий, многие из них посвящены истории нашего родного края. Башкортостан — моя родина, и я не могу оставаться безразличным к его истории и современности.
Больше всего я изучал современную историю и даже кандидатскую диссертацию защитил на тему «Башкортостан в конце 20-го - начале 21-го веков».
— В чем, на ваш взгляд, преимущества работы с детьми?
— Наша школа не обычная, а кадетская. Учеба в кадетском корпусе во многом отличается от обычной школы. Во-первых, здесь строго следуют установленному распорядку дня, кадеты - очень дисциплинированные. Невозможно представить, чтобы ребята шумели или озорничали на уроке. Во-вторых, в кадетском корпусе учатся только мальчишки, девчонок нет. В-третьих, кадетам разрешается пользоваться телефонами только в определенное время вне учебы. В этом плане мне повезло.
Когда только пришел в кадетский корпус, очень удивился тому, что дети уже сейчас готовы защищать родину. Многие из них мечтают стать военными: кто-то идет по стопам родителей, а кто-то — по велению сердца. Осознанно готовятся к учебе в военных вузах. И «родина» для них не пустое слово.
Когда я общался со студентами, понимал, что большинство молодых людей поступают в вуз, чтобы не идти в армию. А тут мальчишки добровольно пришли в школу, которая готовит к службе.
Преимущественно, я преподаю в старших классах, вместе мы готовимся к ЕГЭ, олимпиадам. Часто — в дополнительное время после уроков.
Как правило, большинство учеников неплохо сдают единые государственные экзамены по обществознанию. На протяжении последних нескольких лет результаты ЕГЭ наших выпускников выше, чем в целом по республике и даже по стране. Часто кадеты проходят на всероссийские этапы школьных олимпиад по праву и занимают призовые места. Сейчас я готовлю ученика к всероссийскому этапу олимпиады «Высшая проба» по правоведению.
Мне очень нравятся кадеты: это очень ответственные, положительные, спортивные ребята — настоящие патриоты. Зная их, за будущее нашей страны я спокоен. Многие выпускники служат в зоне СВО, в том числе и в качестве добровольцев. Со многими из них поддерживаю связь. У нас так принято, что выпускники часто приходят в кадетский корпус, рассказывают про свое место работы, вуз, учебу.
— Конкурс «История в школе» — первая ваша большая победа в федеральном конкурсе. Как проходила подготовка к нему? И вообще: насколько конкурсы важны для учителя, это не отвлекает от основной работы?
— Практически с самого начала своей учительской карьеры я участвую в различных педагогических конкурсах и не всегда успешно. В 2016 году стал победителем муниципальной олимпиады учителей по истории и обществознанию, в 2018 году впервые принял участие в республиканском конкурсе «Учитель года», но там у меня не сложилось.
После этого уже ничего не было страшно, во всех конкурсах, в которых мне предлагали участвовать, принимал участие. Это мне дало определенный опыт, знания и понимание, куда надо двигаться. Я чувствовал, что уже могу чего-то добиться. Первый раз принял участие в конкурсе «История в школе» в 2021 году по предложению директора. Нужно было написать сочинение о своих достижениях и провести показательный урок. Первый этап прошел, а вот во втором получилась загвоздка. Возможно, не так хорошо выступил, потому что во многих конкурсах у меня не получалось пройти именно этот этап. Я считал, что у меня нет искусства оратора.
Но в 2022 году я вошел в число 15 педагогов, которые стали победителями в федеральном конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Честно сказать, это меня мотивировало, появилась уверенность в себе, что я могу участвовать и во всероссийских конкурсах.
И осенью 2022 года уже по своему желанию подал заявку на конкурс «История в школе» и спокойно прошел первые два этапа. Снял урок со своим классом на тему «Образование в СССР» и меня пригласили в финальный этап в Москву.
В столице выступал с докладом на тему использования различных интерактивных и наглядных средств на уроках истории. Рассказал про использование картин на уроках истории, посвященных правлению Петра I. И по итогам третьего этапа занял второе место.
Победить в конкурсах учителей, готовясь в одиночку, практически невозможно. Мне при подготовке к конкурсу «История в школе» большую помощь оказала заместитель директора по учебной работе кадетского корпуса Гульсум Мамбеткулова. Она подкорректировала план урока и текст выступления в Москве. И главное — под её присмотром я провёл огромное количество репетиционных уроков.
В конкурсах, конечно, по мере возможности, нужно участвовать. Каждый конкурс — это большой опыт, там уже видишь свои ошибки и в следующий раз их устраняешь. Это дает больше шансов для победы.
Это качество я стараюсь привить и всем свои ученикам, олимпиадникам. Всегда нужно пробовать, идти до конца, верить в свои силы.
Я ведь и сам во многих конкурсах 1 и 2 места занимал не с первого раза. Обычно со второго раза получалось, в этом году планирую снова попытать счастье в республиканском конкурсе «Учитель года».
Напомним, указом президента России Владимира Путина 2023 год объявлен в стране Годом педагога и наставника. Ранее «Башинформ» рассказывал о мероприятиях тематического года.