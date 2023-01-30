«За будущее нашей страны я спокоен» - учитель кадетского корпуса в Башкирии о своих воспитанниках

— Как получилось, что вы стали учителем? Это случайность или закономерность?

— Скорее случайность. В нашей семье нет ни одного педагога, я первый. В юности же я мечтал стать великим ученым, академиком, писать научные статьи и даже в свое время был одним из самых молодых кандидатов наук у нас в республике. Но жить на одну зарплату молодого ученого непросто, постепенно начал преподавать — сначала у студентов, а потом и у кадетов. Пока удается все это совмещать, в свободное время пишу статьи, монографии. Но это больше для себя, чтобы не растерять знания.

— А почему выбрали историю?

— История мне нравилась с самого детства, спасибо моим родителям и школьным учителям, которые привили любовь к этому предмету. Мне очень нравились уроки истории, их у нас вела Маргарита Кадырова. Плюс — историей увлекался мой отец. Часто из командировок он привозил с собой исторические книжки, я зачитывался ими. Доходило до того, что без спроса брал у родителей деньги и покупал на них учебники истории. Меня, конечно, за это ругали и заставляли их читать от корки до корки. Такая любовь к истории и привела меня в вуз на исторический факультет. Позже там же я получил второе высшее образование по специальности «правоведение».

— У вас есть любимый период, эпоха в истории?

— На сегодняшний день у меня опубликовано более 60 научных статей, несколько монографий, многие из них посвящены истории нашего родного края. Башкортостан — моя родина, и я не могу оставаться безразличным к его истории и современности.

Больше всего я изучал современную историю и даже кандидатскую диссертацию защитил на тему «Башкортостан в конце 20-го - начале 21-го веков».

— В чем, на ваш взгляд, преимущества работы с детьми?

— Наша школа не обычная, а кадетская. Учеба в кадетском корпусе во многом отличается от обычной школы. Во-первых, здесь строго следуют установленному распорядку дня, кадеты - очень дисциплинированные. Невозможно представить, чтобы ребята шумели или озорничали на уроке. Во-вторых, в кадетском корпусе учатся только мальчишки, девчонок нет. В-третьих, кадетам разрешается пользоваться телефонами только в определенное время вне учебы. В этом плане мне повезло.

Когда только пришел в кадетский корпус, очень удивился тому, что дети уже сейчас готовы защищать родину. Многие из них мечтают стать военными: кто-то идет по стопам родителей, а кто-то — по велению сердца. Осознанно готовятся к учебе в военных вузах. И «родина» для них не пустое слово.

Когда я общался со студентами, понимал, что большинство молодых людей поступают в вуз, чтобы не идти в армию. А тут мальчишки добровольно пришли в школу, которая готовит к службе.

Преимущественно, я преподаю в старших классах, вместе мы готовимся к ЕГЭ, олимпиадам. Часто — в дополнительное время после уроков.

Как правило, большинство учеников неплохо сдают единые государственные экзамены по обществознанию. На протяжении последних нескольких лет результаты ЕГЭ наших выпускников выше, чем в целом по республике и даже по стране. Часто кадеты проходят на всероссийские этапы школьных олимпиад по праву и занимают призовые места. Сейчас я готовлю ученика к всероссийскому этапу олимпиады «Высшая проба» по правоведению.

Мне очень нравятся кадеты: это очень ответственные, положительные, спортивные ребята — настоящие патриоты. Зная их, за будущее нашей страны я спокоен. Многие выпускники служат в зоне СВО, в том числе и в качестве добровольцев. Со многими из них поддерживаю связь. У нас так принято, что выпускники часто приходят в кадетский корпус, рассказывают про свое место работы, вуз, учебу.