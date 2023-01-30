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Вчера, 13:51

В России смягчены условия льготной ипотеки для IT-специалистов

В России смягчены условия программы льготной ипотеки для специалистов сферы информационных технологий. Соответствующее постановление подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Как следует из официального документа, льготные кредиты станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний, что значительно увеличит число сотрудников, которые могут воспользоваться услугой. Также повышен возрастной порог получателей ипотеки — теперь он составит от 18 до 50 лет включительно.

Уточнены и требования по необходимой минимальной зарплате специалистов — в городах-миллионниках их снизили со 150 тысяч до 120 тысяч рублей ежемесячно до вычета НДФЛ (кроме Москвы), в других муниципалитетах — со 100 до 70 тыс. руб.

«Минимальный размер зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту работы, но и в совокупности с работой по совместительству. Чтобы не потерять выгодную ставку, после получения ипотеки специалисту нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее 5 лет, а не весь срок выплаты кредита. Если же сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать для него еще полгода», — отмечено в сообщении правительства страны.

Ранее «Башинформ» писал, что в Башкирии IT-специалисты смогут получать ипотеку под 4% годовых.

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