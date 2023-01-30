В Башкирии температура воздуха при прояснениях опустится до -25

В Башкирии в последний день января местами прогнозируется выпадение небольших осадков, в северных районах до умеренного. По прогнозам синоптиков, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до -7,-12°, при прояснениях до -17,-22°, днём столбик термометра покажет -3,-8°, местами по югу до -13°.

1 февраля характер погоды не изменится. Осадков не ожидается, ветер будет дуть с юго-восточного направления. Температура воздуха ночью составит -9,-14°, при прояснениях опустится до -18,-23°. В дневные часы будет прохладно — -3,-8°, местами до -13°.

2 февраля также осадки не прогнозируются, направление ветра останется прежним — юго-восточным. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях -20,-25°, днём -5,-10°, местами до -15.