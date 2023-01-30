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Вчера, 16:59

В Башкирии назначили новых мировых судей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев подписал ряд постановлений о назначении мировых судей в регионе. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Из постановлений следует, что на должность мирового судьи судебного участка №1 по Белорецку не более чем на один год назначен судья в отставке Азамат Юлмухаметов, на время отсутствия действующего мирового судьи. На должность мирового судьи судебного участка №1 по Нефтекамску (сроком на три года) избрана Ирина Сидорова; судебного участка №5 по Калининскому району Уфы - Рената Сахапова; судебного участка №1 по Кировскому району - Наиль Кулов; судебного участка №1 по Альшеевскому району - Ляйсан Зарипова (сроком на три года); судебного участка №4 по Демскому району - Наталья Елизарова; судебного участка №1 по Иглинскому району - Юлия Валеева (сроком на три года).

Постановления вступили в силу со дня их принятия.

Автор:Дарья Субботина
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