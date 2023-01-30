В Башкирии на территории предприятия нашли мину

В Башкирии сотрудники группы разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии получили сообщение об обнаружении подозрительного предмета, найденного во время разгрузки железнодорожного состава на территории промышленного предприятия.

«Специалисты Росгвардии обследовали найденный предмет и установили, что это 82-мм минометная мина без взрывателя и вышибного патрона. Опасную находку передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства», — проинформировали «Башинформ» в пресс-службе ведомства.