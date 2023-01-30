В Башкирии на пожарах погибло почти в 3 раза больше людей, чем в прошлом году

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, по данным на 30 января 2023 года в республике произошло 484 пожара, на этот же день прошлого года — 445 пожаров.

«К сожалению, 35 человек погибло в огне, что практически в три раза больше, чем в прошлом году — 12. Еще 27 человек получили травмы различной степени тяжести», — привели данные статистики в ведомстве.

МЧС по Башкирии призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать халатного обращения с огнем, не оставлять без присмотра топящиеся печи и работающие электроприборы, не перегружать электросеть и не оставлять непотушенными сигареты.

«Огонь способен в считанные минуты уничтожить то, что собиралось и наживалось десятилетиями и, самое главное, лишить жизни самых близких. Берегите себя и своих близких! При возникновении пожара незамедлительно звоните по номерам: 101 и 112», — добавили в МЧС по РБ.