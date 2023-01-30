В Башкирии медиков из Стерлитамака наградили медалями «Патриаршая благодарность»

В Башкирии от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Салаватский и Кумертауский Николай наградил медалями «Патриаршая благодарность» медицинских работников Стерлитамака. Они отмечены за самоотверженный труд во время коронавирусной пандемии.

Наградами были отмечены врачи-инфекционисты городской больницы № 2 Стерлитамака Валерия Дергач и Кристина Яковлева, медсестры этой же лечебной клиники Оксана Терденëва и Ольга Конева, а также санитарка Наталья Брюхова.

Епископ Николай поблагодарил медицинских работников за их самоотверженный труд в период распространения коронавирусной инфекции и пожелал им крепости духа, здравия и семейного благополучия.

Ранее «Башинформ» сообщал, что медали «Патриаршая благодарность» получили медики Благовещенска.