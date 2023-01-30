Новости Башкортостана и Уфы
69.34
0
75.41
0
87.49
+0.83
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 12:49

В Башкирии медиков из Стерлитамака наградили медалями «Патриаршая благодарность»

Уфимская епархия
Фото:Уфимская епархия

В Башкирии от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Салаватский и Кумертауский Николай наградил медалями «Патриаршая благодарность» медицинских работников Стерлитамака. Они отмечены за самоотверженный труд во время коронавирусной пандемии.

Наградами были отмечены врачи-инфекционисты городской больницы № 2 Стерлитамака Валерия  Дергач и Кристина Яковлева, медсестры этой же лечебной клиники Оксана Терденëва и Ольга Конева, а также санитарка Наталья Брюхова.

Епископ Николай поблагодарил медицинских работников за их самоотверженный труд в период распространения коронавирусной инфекции и пожелал им крепости духа, здравия и семейного благополучия.

Ранее «Башинформ» сообщал, что медали «Патриаршая благодарность» получили медики Благовещенска.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика