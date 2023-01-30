В Башкирии ликвидирована очередная стихийная свалка. На сей раз она была обнаружена в Давлекановском районе после мониторинга региональным управлением Россельхознадзора состояния земельного участка сельскохозяйственного назначения. Несанкционированная свалка ТБО обнаружена на территории площадью 0.2 га Рассветовского сельсовета.

После обследования земельного участка свалка мусора и твёрдых бытовых отходов, ранее располагавшаяся северо-восточнее села Рассвет на землях сельскохозяйственного назначения, ликвидирована. Администрации района и сельского поселения провели техническую рекультивацию земли. Земельный участок подготовлен для использования по назначению, сообщили в ведомстве.

Ранее три стихийные свалки общей площадью 2,41 га были ликвидированы в Бижбулякском районе Башкирии, сообщало информагентство «Башинформ».