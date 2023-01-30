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Вчера, 17:36

«Трезвое село»: жителей Башкирии приглашают на Единый день семейных консультаций

В селах-участниках республиканского этапа конкурса «Трезвое село» 9 февраля состоится Единый день семейных консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Выездной единый день семейных консультаций состоится в 54 селах и деревнях. В этот день любой желающий сможет получить консультации по вопросам социального обслуживания, трудоустройства, предоставления мер соцподдержки, психологической помощи семье.

«Как оформить опеку над недееспособными членами семьи; как оформить адресную социальную помощь на основании социального контракта; какие вакансии предлагает центр занятости населения; как переобучиться новым профессиям; как помочь близкому, находящемуся в алкогольной и/или наркотической зависимости; что делать в ситуации семейного насилия — квалифицированные ответы на эти и другие актуальные вопросы можно будет получить в ходе Единого дня семейных консультаций», — рассказали в пресс-службе минтруда.

Уточнить время и место проведения Единого дня семейных консультаций в районах республики вы можете на Семейном портале Башкортостана.

Как сообщал ранее «Башинформ», в составе специалистов, участвующих в проведении Единого дня семейных консультаций, - специалисты службы «Семья», центров занятости населения, адвокаты и юристы, сотрудники органов опеки, образования, а также врачи-наркологи. 

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