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Вчера, 12:55

Стало известно, когда в школах появятся учебники истории с главой об СВО

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Новые учебники по истории с разделом о спецоперации появятся в российских школах уже со следующего учебного года. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования», сообщает ряд федеральных СМИ.

«Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет в школах», - цитируют Кравцова федеральные издания.

Как ранее сообщал «Башинформ», в конце 2022 года минпросвещения России утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках уроков по ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории. СВО в программу старших классов войдет в рамках темы «Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи модернизации» в списке тем «воссоединение России с Крымом и Севастополем, специальная военная операция».

Автор:Ляйсан Закирова
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