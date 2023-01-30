С 2009 года жители России стали курить в три раза меньше

Распространенность курения среди россиян с 2009 года сократилась более чем втрое: с 69% до 21%, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ со ссылкой на статистические данные.

«Правительство и Минздрав России уже много лет реализуют последовательную политику, направленную на снижение распространенности курения (в том числе и электронных сигарет). Результаты реализации мер видны в данных статистики: по данным Росстата и GATS (глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака), в 2009 году распространенность курения среди мужчин и женщин составляла 69%. К настоящему времени - около 21%. И эти данные – официальные», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.