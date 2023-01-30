Праздник без «градуса»: в Башкирии прошел фестиваль национальных напитков

В селе Юлдыбаево Зилаирского района прошел необычный праздник – фестиваль национальных напитков. В нем конкурсанты приготовили и презентовали традиционные безалкогольные напитки.

Например, одна из местных жительниц, Лена Габитова, угощала жюри и гостей сбитнем, приготовленным по древнерусскому рецепту.

«Наша семья – семья потомственных пчеловодов, поэтому мёд всегда является для нас почётным продуктом, это и сладкое лакомство, и лечебное средство. Активно его используем в приготовлении различных блюд и напитков.

Сбитень готовится в двух посудах. В одной смешивается мёд с кипятком, а в другой - варится отвар из выбранных приправ (шалфей, имбирь, лавровый лист, стручковый перец, кардамон, корица, мята, гвоздика). Затем все это смешивается или, как говорили раньше, сбиваются обе части, отсюда и название – сбитень», - рассказала участница фестиваля.

Всего в конкурсе приняли участие представители 12 сельских поселений района. На суд жюри представили березовый сок, сбитень, кофе, кисели, квас разных сортов, молочные напитки, бузу, кумыс, травяные чаи, настойки из лекарственных трав, компоты из садовых и лесных ягод.

Конкурсантам нужно было не только приготовить напиток, но и оригинально презентовать его. Придумать тост, поделиться секретами приготовления, рассказать о целебных свойствах.

«Наверное, трудно найти человека, который не попробовал кумыс. В свое время даже Лев Толстой специально приезжал в Башкортостан, чтобы лечиться при помощи этого целебного напитка. Его применяют при лечении сердечно-сосудистых, легочных заболеваний. Во время пандемии многие люди лечились и укрепляли свое здоровье после перенесенного ковида именно кумысом. Наша семья третий год занимается кумысоделием. В среднем от надоя 20-25 кобылиц получаем 70-80 литров молока. Наряду с приготовлением традиционного кумыса, освоили древний рецепт приготовления копченого кумыса. Для этого используем специальную посуду, сделанную из осины или липы. Клиентам в особенности полюбился этот вид кумыса», - поделилась еще одна участница Луиза Хамматова.

В пресс-служба администрации Зилаирского района агентству «Башинформ» сообщили, что по итогам конкурса первое место за оригинальность приготовления напитков присуждено Дмитриевскому сельскому поселению, второе место у Канзафаровского сельсовета, третье место занял Бердяшский сельсовет.

Фестиваль проводился в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Он был призван для того, чтобы жители научились или же вспомнили рецепты приготовления напитков, и тем самым сохранили семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение.