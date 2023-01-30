На развитие сельской медицины Башкирия получит федеральный транш в размере 18 млрд рублей

На развитие сельской медицины до 2025 года Башкирия получит федеральный транш в размере 18 млрд рублей. Порядка 10,5 млрд рублей из них планируется потратить на строительство объектов здравоохранения: 12 поликлиник, 2 центральных районных и 3 участковых больниц, 414 ФАПов, 21 офиса врача общей практики и 43 врачебных амбулаторий, сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам руководителя регионального кабмина, за последние 3 года в республике установили и построили 250 ФАПов, 5 сельских врачебных амбулаторий.

«Здравоохранение постепенно возвращается от экстренных коронавирусных к плановым мероприятиям, к развитию первичного звена здравоохранения. В скором времени в республике заработают детские поликлиники в Месягутово, Кармаскалах и Баймаке, больница в Большеустьикинском. Врачи и медработники первичного звена и скорой помощи по решению Президента РФ получат надбавки к зарплатам, — рассказал Андрей Назаров. — Большое внимание у нас уделяется профилактике заболеваний, в том числе онкологических. В этом году откроется Центр детской онкологии и гематологии при Республиканской детской клинической больнице. Необходимым оборудованием снабдили ещё 7 учреждений, оказывающих помощь онкобольным».

Премьер-министр добавил, Башкирия намерена развивать собственную базу системы здравоохранения. Речь идет о владении технологиями, создании лекарств и оборудования, импортозамещении.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА» запустили новый цех по производству препарата от гемофилии — «Фактор свертываемости крови VIII» — стоимостью 1,6 млрд рублей.