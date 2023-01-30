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Вчера, 19:00

93-летний житель Херсонской области обрел в Башкирии новую семью

соцсети
Фото:соцсети

93-летний Давлет Аглиулин человек удивительной судьбы. Во время войны он случайно оказался на линии фронта. Из Башкирии надо было перегнать лошадей во Львов. Ему пришлось сопроводить лошадей до пункта назначения, хотя на тот момент ему было всего четырнадцать. О том событии до сих пор напоминает шрам от пули на голове.

Родом из Башкирии, но жилье ему предоставили в Херсонской области, поэтому после увольнения остался там.

В мае 2022 Давлет Гильманович захотел вернуться на малую родину. В селе Малояз у него остались родственники.

Они помогли оформить российский паспорт. А еще Аглиуллины стали участниками социальной программы по созданию приемных семей для пожилых и инвалидов.

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